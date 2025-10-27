Министр иностранных дел Эстонии Цахкна обсудил с Зеленским поддержку Украины в энергетическом и оборонном секторе

27 октября, 20:09
Зеленский и Цахкна обсудили поддержку энергетики Украины (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 27 октября.

«Мы очень благодарны вашему народу, правительству за то, что вы с нами с самого начала этой войны. Спасибо за поддержку нашего пути в Евросоюз, нашей санкционной политики. Мы также благодарны за долю вашего бюджета, которая направляется на поддержку нашей армии и наших воинов», — отметил Владимир Зеленский.

Маргус Цахкна подтвердил, что Украина может рассчитывать на поддержку Эстонии.

«Мы делаем все, что можем, ведь имеем общего плохого соседа. Вы приняли на себя основной удар, но это также и наш сосед. Мы никогда не признаем никаких изменений в территориальной целостности, достигнутых силой, потому что это наш принцип», — подчеркнул он.

Во время встречи обсуждались вопросы дальнобойного вооружения, производства дронов и общую оборонную поддержку Украины. Президент поблагодарил Эстонию за вклад в инициативу PURL, благодаря которой Украина может закупать американское оружие.

В свою очередь Цахкна объявил о выделении 150 тысяч евро на поддержку украинского энергетического сектора.

«Жестокие и преднамеренные удары России по энергосистеме Украины являются актами террора. Атакуя электростанции и газовые объекты, Кремль пытается погрузить украинцев в темноту и холод. Поддержка энергетической системы Украины должна продолжаться и расширяться», — отметил глава МИД Эстонии.

Владимир Зеленский также отметил Маргуса Цахкну орденом За заслуги II степени и поблагодарил за весомую поддержку Украины.

Ранее The Economist, анализируя операцию Кремля, направленную на то, чтобы «погрузить Украину в темноту», сообщал, что российский диктатор Владимир Путин усилил воздушные удары по энергосистеме Украины накануне зимы, чтобы разделить страну на две части, сделать восток непригодным для жизни.

В материале отмечается, что Путин пытается уничтожить Украину, нанося удары по электросетям, центральному отоплению и газоснабжению по мере приближения зимних холодов. Цель Кремля — сделать восточные районы страны непригодными для жизни, подорвать промышленность, спровоцировать панику и массовую эмиграцию.

