Одиозная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение Трампа бомбить ядерные объекты Ирана

Республиканка Марджори Тейлор Грин, известная как одна из самых преданных союзниц президента США Дональда Трампа, раскритиковала его решение нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана .

Об этом сообщает CNN.

«На народ Израиля не падали бы бомбы, если бы Нетаньяху не сбросил бомбы на народ Ирана первым. Израиль является ядерной державой. Это не наша борьба. Мир является ответом», — заявила конгрессвумен.

Реклама

Как отмечает телеканал, заявление Грин подчеркивает раскол внутри движения Трампа MAGA (Make America Great Again) между сторонниками президента и теми, кто скептически относится к расширению участия США в конфликте.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.