Зеленский в разговоре с Шольцем поблагодарил за БМП Marder и ЗРК Patriot 6 января, 19:05 Германия присоединяется к Соединенным Штатам и передаст Украине еще одну батарею ЗРК Patriot (Фото:defense.gov)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 6 января, провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Глава государства сообщил в Twitter, что поблагодарил Шольца за «мощный оборонный пакет», в который войдут несколько десятков БМП Marder и батарея ЗРК Patriot.



«Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии», — написал Зеленский.

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В пресс-службе канцлера сообщили, что собеседники обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине. Шольц подтвердил «непоколебимую солидарность с Украиной» перед лицом развязанной РФ агрессии и заявил, что в 2022 году сумма поддержки Украины ФРГ превысила 12 млрд евро.



Президент Зеленский рассказал Шольцу о последствиях недавних российских атак на украинскую критическую инфраструктуру. Они договорились продолжать диалог, в том числе «с учетом украинских предложений по мирному урегулированию».

Инфографика: NV

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.