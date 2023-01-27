Тренировки украинских военных на БМП Marder в Германии продлятся до конца марта 27 января, 16:36 БМП Marder на военной базе в Литве, апрель 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

Министерство обороны Германии в пятницу, 27 января, сообщило, что тренировки украинских военных на БМП Marder продлятся до конца марта этого года.

Об этом сообщает CNN.

«Украинские военнослужащие прибыли в Германию для обучения боевой машине пехоты Marder», — сообщил на брифинге представитель Минобороны страны.

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Министерство уточнило, что учения пройдут в Мюнстере, Нижняя Саксония, и, как ожидается, будут завершены к концу марта.

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Ранее власти Германии объявили о планах передать Киеву около 40 БМП Marder. В пакет помощи входит и обучение украинских экипажей, которое займет примерно восемь недель.

В Германии украинских военных также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине.