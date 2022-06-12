Производители готовы передать Украине первые БМП Marder. Осталось разрешение Шольца 12 июня, 11:35 Цей матеріал також доступний українською БМП Marder (Фото:Combat-Camera-Europe/flickr)

Немецкий машиностроительный и оружестроительный концерн Rheinmetall модернизирует боевые машины пехоты Marder, которые раньше были на вооружении Бундесвера, и уже готов передать первые БМП Украине.

Об этом гендиректор предприятия Армин Паппергер рассказал в интервью Bild.

По его словам, сейчас идет ремонт 100 бронетранспортеров. Внимание было сосредоточено на безопасности бойцов, которые смогут положиться на БМП, особенно в критических ситуациях.

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«В частности, мы проверяем все компоненты, необходимые для того, чтобы Marder мог надежно ездить и стрелять», — сказал гендиректор.

Несколько БМП готовы к использованию, их можно уже сейчас отправить Украине. Однако, по словам Паппергера, когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.

Сейчас Бундесвер постепенно заменяет Marder более современным БМП Puma. Однако правительство канцлера Олафа Шольца «скорее отдаст Marder Греции, которая поставит Украине старую советскую бронетехнику», пишет Bild.

Rheinmetall также занимается модернизацией 88 танков Leopard 1 и нескольких танков Leopard 2.

В течение нескольких месяцев велись разговоры о поставках Marder, а Bild сообщал, что Украина хочет купить их непосредственно у производителя, если правительство ФРГ не передаст Marder само. Позже Welt сообщала, что немецкий концерн просит разрешение у Берлина на поставку Украине 100 БМП.

Сейчас Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружений Украине как на родине, так и за рубежом. СМИ пишут, что его позиция связана с тем, что германское правительство опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию.



В интервью НВ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого оружия, хотя соответствующее решение было принято еще 26 апреля. По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

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