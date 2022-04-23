Решение за правительством ФРГ. Немецкий концерн просит разрешение на поставку Украине 100 БМП Marder — Welt 23 апреля, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Немецкая боевая машина пехоты Marder (Фото:Bundeswehr)

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось к правительству Германии за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты типа Marder. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag в пятницу, 22 апреля.



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По данным издания, запрос поступил в Министерство экономики ФРГ и его передали в Федеральный совет безопасности. Кроме немецкого лидера Олафа Шольца, в него входят руководитель ведомства федерального канцлера и ряд министров.

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Как пишет газета, это свидетельствует о том, что в ближайшие дни орган должен решить, готов ли Берлин к прямым поставкам тяжелого вооружения из Германии в Украину. Сам Rheinmetall Landsysteme готов продать БМП Украине «в кратчайшие сроки», а первую партию можно предоставить Киеву «в течение нескольких недель». По данным Welt, это первая подобная заявка с начала войны России против Украины.

На этой неделе Шольц заявил, что поставки вооружения для Украины из запасов бундесвера вряд ли возможны, поскольку возможности Берлина «достигли предела». В то же время он объявил о намерениях финансировать прямые поставки оружия Киеву от немецких производителей.

За первый месяц вторжения (по состоянию на конец марта) Германия поставила Украине вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро. Среди них были гранатометы, зенитные ракеты, пулеметы и боеприпасы, однако не было тяжелого вооружения: танков и бронетехники, вертолетов и истребителей, артиллерии.

Украина рассчитывала закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у их производителя — немецкой компании Rheinmetall. Однако правительство Шольца прохладно отнеслось к таким идеям, озвучив за последние недели целый ряд причин, якобы препятствующих поставкам тяжелого оружия в Украину.



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