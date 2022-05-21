Германия имеет десятки БМП Marder, которые не используются, но не передает их Украине — Bild 21 мая, 23:30 Цей матеріал також доступний українською Боевая машина пехоты Marder (Фото:Bundeswehr)

У Бендесвера есть десятки боевых машин пехоты Marder, которые больше не используются, однако Германия не передает их Украине. Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на соответствующие данные во внутреннем документе минобороны ФРГ, оказавшемся в распоряжении издания.



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В течение нескольких месяцев велись разговоры о поставках бронетехники, а Bild сообщал, что Украина хочет купить ее непосредственно у производителя, если правительство ФРГ не передаст Marder самостоятельно. Позже Welt сообщала, что немецкий концерн просит разрешение у Берлина на предоставление Украине 100 БМП.

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Министерство обороны Кристина Ламбрехт говорило, что все принадлежащие Бундесверу 343 единицы Marder связаны с «национальной обороной и обороной альянса» — и потому «просто незаменимы».

Однако, как пишет Bild, по состоянию на середину мая во внутреннем документе ведомства говорится, что вооруженные силы Германии имеют «более 62 единицы Marder в статусе конфигурации A3 (Milan), которые больше не используются».

Согласно ему, эти БМП сейчас не в рабочем состоянии, а минобороны не прилагало усилий для их ремонта: из них 32 машины можно отремонтировать при необходимости (на это может уйти 9-12 месяцев), еще 30 пригодны только для получения запасных частей.



Комментируя публикацию, посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что боевые машины пехоты Marder срочно нужны Украине.

15 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что скоро Киев получит первое тяжелое вооружение от Берлина — в ФРГ украинские военные уже начали учиться использовать самоходные гаубицы.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.

Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

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