Марчук усилит позиции Украины на переговорах в Минске – Геращенко

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе усилит позицию страны на переговорах в Минске, заявила вице-спикер Рады и народный депутат Ирина Геращенко.
Об этом он сообщила журналистам в кулуарах парламента, пишет Укринформ.
"Он очень хорошо осведомлен о ходе Минских переговоров, потому что все эти годы очень успешно работал в группе по вопросам безопасности, сейчас он просто перемещается на более высокую ступень", - пояснила Геращенко.
Политик добавила, что Марчук стал переговорщиком от Украины в "очень трудное время", когда российская сторона не хочет выполнять минские соглашения.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука. Этим же распоряжением представителя Украины в ТКГ Леонида Кучму освободили от должности.
Евгений Марчук будет осуществлять деятельность на общественных началах.
2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.
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