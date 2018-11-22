Марчук усилит позиции Украины на переговорах в Минске – Геращенко

Марчук будет представлять Украину в Минске на общественных началах

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе усилит позицию страны на переговорах в Минске, заявила вице-спикер Рады и народный депутат Ирина Геращенко.

Об этом он сообщила журналистам в кулуарах парламента, пишет Укринформ.

"Он очень хорошо осведомлен о ходе Минских переговоров, потому что все эти годы очень успешно работал в группе по вопросам безопасности, сейчас он просто перемещается на более высокую ступень", - пояснила Геращенко.

Политик добавила, что Марчук стал переговорщиком от Украины в "очень трудное время", когда российская сторона не хочет выполнять минские соглашения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука. Этим же распоряжением представителя Украины в ТКГ Леонида Кучму освободили от должности.

Евгений Марчук будет осуществлять деятельность на общественных началах.

2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.