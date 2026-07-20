«Не дадим себя разделить». Перед посольства Украины в Варшаве и на Рыночной площади во Вроцлаве прошли акции против раздора между народами

19 июля перед посольством Украины в Варшаве и на Рыночной площади во Вроцлаве состоялись пикеты, участники которых призывали к взаимному уважению и не поддаваться попыткам посеять раздор между народами .

Об этом сообщило польское новостное агентство PAP.

Поляки, украинцы и белорусы, принявшие участие в манифестации Доброго соседства перед посольством Украины в Варшаве, принесли с собой национальные флаги, а также значки и транспаранты и скандировали «не дадим себя разделить», отмечается в статье.

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Участники манифестации Доброго соседства перед посольством Польши в Варшаве, 19 июля 2026 года / Фото: PAP/Marcin Obara

Участники манифестации Доброго соседства перед посольством Польши в Варшаве, 19 июля 2026 года / Фото: PAP/Marcin Obara

Участники манифестации Доброго соседства перед посольством Польши в Варшаве, 19 июля 2026 года / Фото: PAP/Marcin Obara

На транспарантах были надписи на польском и украинском языках: «Nas nie podzielić - Нас не разъединить», «Stop nienawiści», «Nie bądźmy obojetni — reaguj na zło» и «Мы с вами — całym sercem», а во время выступлений звучали призывы к взаимоуважению и защите от умышленного конфликтования поляков и украинцев.

Дмитрий Галко, белорус по происхождению и в прошлом военный корреспондент в Украине и аналитик по борьбе с дезинформацией, который был главным организатором мероприятия, назвал пикет спонтанной реакцией на серию тревожных ксенофобских инцидентов в польском публичном пространстве.

«В интернете мы не выиграем у ботов, поскольку фермы троллей всегда создают там иллюзию численного преимущества. Проблема заключается в том, что обычные пользователи Сети не проверяют сотни агрессивных комментариев, а человеческий мозг подсознательно приспосабливается к мнению большинства. Таким образом, интернет-боты буквально воспитывают и радикализируют реальных людей», — отметил Галко в комментарии PAP.

По его словам, на улицы могут выйти только реальные люди, а не боты.

Участники манифестации Доброго соседства перед посольством Польши в Варшаве, 19 июля 2026 года / Фото: PAP/Marcin Obara

Участники манифестации Доброго соседства перед посольством Польши в Варшаве, 19 июля 2026 года / Фото: PAP/Marcin Obara

«Страх — это прерогатива диктаторских режимов. Если в государстве меньшинства начинают бояться и их заставляют молчать, это уже не совсем демократия. Молчание означает согласие, а страх в итоге отравляет все общество. Поэтому мы должны выходить на улицы», — заявил организатор манифестации Доброго соседства.

Издатель польско-украинского портала Sestry.eu Ежи Вуйцик указал на опасные тенденции в публичных дискуссиях.

«То, что сейчас происходит в интернет-пространстве, а прежде всего в политической сфере, сильно сместилось в сторону зависти, претензий и искусственного натравливания поляков на украинцев», — сказал он.

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Вуйцик добавил, что это одностороннее явление, поскольку в украинском информационном пространстве не наблюдается ненависти к полякам, разве что раздражение поведением некоторых политиков.

По его словам, хотя число участников акции возле посольства Украины может показаться небольшим, мероприятие имеет фундаментальное значение.

«Сегодня это горстка, но очень важная, ведь пламя всегда начинается с искры. Кто-то наконец должен был выйти и сказать громкое: „Стоп, достаточно этого“. Чем темнее вокруг нас, тем большую ценность имеет свет, который принесли эти люди — поляки, украинцы и белорусы. Если мы позволим дальше раскручивать эту спираль, это закончится ужасным несчастьем для отношений между нашими странами, чего мы не можем себе позволить», — подчеркнул Вуйцик.

Участник пикета в Варшаве Мацей рассказал, что своим присутствием хочет поддержать тех, кто сейчас испытывает травлю в Польше из-за пропаганды, которая идет с востока.

«Приписывать ненависть целым нациям — это ошибка, ведь плохое поведение не имеет национальности. Учитывая трагедии, которые Украина испытывает с 2022 года в Буче или Ирпене, эти люди нуждаются в поддержке и покое, а не осуждении. Кроме того, каждый украинец отдает нам в виде налогов и труда в четыре раза больше средств, чем составляет помощь для них», — отметил он.

Украинка по имени Татьяна, которая живет в Польше уже много лет и пришла с плакатом с надписью «Любовь и уважение» (Miłość i szacunek — пол.), содержащим графику сочетания польского и украинского флагов в одно сердце, рассказала, что лично никогда не сталкивалась с ксенофобией в Польше.

«Но до нас доходят тревожные сигналы. Я пришла без какого-либо страха, потому что считаю, что проблема заключается не в национальностях, а в характерах конкретных людей. Мы все родились под одним солнцем и должны объединяться, чтобы показать, что хотим жить в мире», — сказала она.

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На Рыночной площади во Вроцлаве собралось около 10 человек, отмечается в статье. Участники этой акции заявили, что выступают против «волны агрессии в отношении украинского меньшинства, которую видно на улицах польских городов и в социальных сетях», и призвали реагировать на любые акты агрессии по отношению к гражданам Украины.

Одна из организаторок собрания, Ева Трояновская, рассказала, что «гражданский пикет» был организован в ответ на «акты физического и словесного насилия» в отношении украинцев.

«Мы должны дать этому отпор — мы, обычные люди, не организации или партии. Мы безоговорочно поддерживаем Украину, которая воюет, а историю оставляем историкам. Ничего не меняется в отношении к гражданам Украины, как, в конце концов, и к представителям любого меньшинства», — заявила она.

Обе акции стали реакцией на события, произошедшие в последнее время.

О росте антиукраинских настроений свидетельствует, в частности, опубликованный в конце июня отчет Мы не дома. Украинские мигранты и беженцы об отношениях с поляками, подготовленный исследовательницей миграции, докторкой гуманитарных наук Еленой Бабаковой и профессором Варшавского университета Пшемиславом Садурой.

Об антиукраинских настроениях в интернете сообщал также аналитический центр Res Futura, проанализировавший почти 520 тысяч сообщений, опубликованных в социальных сетях с 1 по 31 мая 2026 года. Выяснилось, что в мае 2026 года в польских соцсетях резко возросло количество антиукраинских публикаций, тогда как дружелюбные к мигрантам комментарии почти полностью исчезли, составляя лишь один на тысячу.

17 июля сообщалось, что с начала 2026 года украинцы в Польше подали уже 180 заявлений о преступлениях, совершенных против них на почве ненависти, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.