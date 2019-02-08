Манафорт встречался с бизнес-партнером по Украине в 2018 году - WP
Бывший руководитель избирательной кампании
президента США Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт в 2018 году поддерживал
деловые контакты в Украине с давним соратником, который, как считается, имеет
связи с российской разведкой, сообщает The Washington Post.
Согласно судебным документам, полученным в
ходе расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве РФ
в выборы 2016 года, Манафорт обсуждал политическую работу с деловым партнером "зимой
2018 года". На тот момент спецпрокурор Мюллер уже предъявил Манафорту
обвинения в рамках "российского расследования".
Позже в том же году бывшему коллеге Манафорта
по работе в Украине, российскому бизнесмену Константину Килимнику предъявили
обвинения за препятствие правосудию.
В документах также сообщается, что Килимник
присутствовал на инаугурации Трампа. The Washington Post отмечает, что не
известно, знал ли президент о присутствии российского бизнесмена.
По данным СМИ, команда Мюллера обвинила
Манафорта в ложных показаниях о его контактах с Килимником. По
неподтвержденным данным, именно фигуру Килимника прокуроры считают центральной
в этом деле.
Установить то, что Манафорт солгал о контактах
с Килимником удалось благодаря ошибке адвокатов политтехнолога при подготовке
судебных документов. Они загрузили в базу данных суда неотредактированные
файлы, из которых следовало, что Манафорт делился с Килимником данными опросов,
связанных с президентской кампанией Трампа.
Константин Килимник - давний соратник
Манафорта и очень закрытая фигура. По информации Радио Свобода, уроженец
Кривого Рога был украинским инсайдером Манафорта и докладывал ему о
ситуации в Украине во время предвыборной гонки в США в 2016 году.
Источники The Financial Times сообщали, что
Килимник мог быть связан с российской разведкой во времена
работы на экс-президента Украины Виктора Януковича в команде Манафорта. По
данным FT, Килимник попал в команду Манафорта в качестве переводчика во время
работы с самым богатым олигархом Украины Ринатом Ахметовым. Постепенно ему
доверили больше обязанностей.