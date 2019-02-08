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Манафорт встречался с бизнес-партнером по Украине в 2018 году - WP

Сегодня, 20:34
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EPA

Пол Манафорт

Бывший руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт в 2018 году поддерживал деловые контакты в Украине с давним соратником, который, как считается, имеет связи с российской разведкой, сообщает The Washington Post.

Согласно судебным документам, полученным в ходе расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы 2016 года, Манафорт обсуждал политическую работу с деловым партнером "зимой 2018 года". На тот момент спецпрокурор Мюллер уже предъявил Манафорту обвинения в рамках "российского расследования".

Позже в том же году бывшему коллеге Манафорта по работе в Украине, российскому бизнесмену Константину Килимнику предъявили обвинения за препятствие правосудию.

В документах также сообщается, что Килимник присутствовал на инаугурации Трампа. The Washington Post отмечает, что не известно, знал ли президент о присутствии российского бизнесмена.

По данным СМИ, команда Мюллера обвинила Манафорта в ложных показаниях о его контактах с Килимником. По неподтвержденным данным, именно фигуру Килимника прокуроры считают центральной в этом деле.

Установить то, что Манафорт солгал о контактах с Килимником удалось благодаря ошибке адвокатов политтехнолога при подготовке судебных документов. Они загрузили в базу данных суда неотредактированные файлы, из которых следовало, что Манафорт делился с Килимником данными опросов, связанных с президентской кампанией Трампа.

Константин Килимник - давний соратник Манафорта и очень закрытая фигура. По информации Радио Свобода, уроженец Кривого Рога был украинским инсайдером Манафорта и докладывал ему о ситуации в Украине во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

Источники The Financial Times сообщали, что Килимник мог быть связан с российской разведкой во времена работы на экс-президента Украины Виктора Януковича в команде Манафорта. По данным FT, Килимник попал в команду Манафорта в качестве переводчика во время работы с самым богатым олигархом Украины Ринатом Ахметовым. Постепенно ему доверили больше обязанностей.

Теги:   США Роберт Мюллер Украина Россия Пол Манафорт

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