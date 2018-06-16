Манафорт получил VIP-камеру в американской тюрьме - СМИ

Для бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта назначили VIP-камеру в тюрьме Northern Neck Regional Jail. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на газету New York Post.

Сообщается, что местонахождение Манафорта определено как "VIP", что означает Very Important Prisoner – очень важный заключенный.

Манафорта посадили в тюрьму в пятницу в 20:22 по местному времени, сегодня он провел свою первую ночь в федеральной тюрьме.

Политик находится под стражей в тюрьме в городе Ворсоу, штат Вирджиния, что примерно в 90 милях от Вашингтона.

Напомним, Полу Манафорту отменили домашний арест и взяли под стражу после жалобы команды специального прокурора Роберта Мюллера на то, что подозреваемый пытался влиять на свидетелей.

Ему предъявлены обвинения, касающиеся отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

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Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

8 июня стало известно, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, предъявил новые обвинения против бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его давнего киевского партнера Константина Килимника.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает крайне жестким и несправедливым меру пресечения бывшему руководителю своего предвыборного штаба.