Манафорт дал добро на "черную медиакампанию" против главного оппонента Януковича - СМИ

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт одобрил "черную медиакампанию" для дискредитации главного оппонента экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает The Guardian.

По данным издания, Манафорт был инициатором "тайных операций", "размещения" статей от имени бывшего президента Украины в Wall Street Journal и на других американских веб-сайтах, а также ​​анонимных сводок против Хиллари Клинтон.

Проект должен был поднять репутацию Виктора Януковича в мире. Это было частью услуг лоббиста Манафорта, нанятого правительством Януковича, отмечает издание.

План Манафорта включал, в частности, редактирование статей в Википедии, чтобы запятнать ключевого оппонента Януковича, создание фейкового аналитического центра в Вене для поддержки позиции Януковича, информационные атаки на Клинтон, когда она была госсекретарем США, через ультраправый американский новостной ресурс Breitbart.

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Издание отмечает, что стратегия Манафорта в Украине опередила дальнейшие попытки Кремля и его "фабрики троллей" по использованию Twitter и Facebook для дискредитации Клинтон во время президентских выборов в 2016 году в США.

Указанный план относится к 2011-2013 годам, отмечает The Guardian.

Напомним, что Министерство юстиции США позволило специальному прокурору Роберту Мюллеру расследовать работу Пола Манафорта на правительство Украины во времена президента Виктора Януковича.

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Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов занимала первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.