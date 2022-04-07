«Россия — это цивилизационная катастрофа». Путина может остановить только военное поражение РФ, компромиссов со злом не должно быть — Маляр 7 апреля, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сегодняшняя Россия — это цивилизационная катастрофа, а если мир не поможет Украине, то у них будет свое «24 февраля 2022».

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«Компромиссов со злом не может быть. Не прячьте голову в песок. Сегодня третий президент россии медведев заявляет, что их планы это Евразия – от Владивостока до Лиссабона. Так вот я хочу вам сказать: это значит – будет Буча от Владивостока до Лиссабона», – написала она.

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Маляр добавила, что если не помогать Украине сегодня, другим странам придется воевать против России завтра.

«Старая пословица: "Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую" сегодня звучит так: не поможете Украине воевать против России сегодня, завтра будете воевать против России!», — написала она.

По ее словам, Украина освобождает свои территории, и это хорошие новости.

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"Но они заканчиваются, когда мы заходим туда, где были оккупанты, понимаем апокалиптические масштабы жертв среди мирного населения. Замученные мирные люди. Братские могилы. Пакеты для трупов. Они планировали это с самого начала», – написала она.

Маляр заявила, что сегодняшняя Россия – это цивилизационная катастрофа.

«Если мир этого не исправит, у вас будет свое «24 февраля 2022 года», — написала она.

По ее словам, Путина может остановить только военное поражение России.



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