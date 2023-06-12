«Российская власть боится». В РФ недовольство матерей мобилизованных военных набирает «угрожающие обороты» — Маляр 12 июня, 07:19 Российские военные (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Российские власти боятся матерей мобилизованных военных, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Солдатские матери России давно начали объединяться, потому что их власть постоянно воюет. Далеко не все российские женщины готовы терять своих детей ради амбиций диктатора», — говорится в ее сообщении в Telegram в воскресенье, 11 июня.

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По ее словам, сейчас недовольство российских матерей набирает угрожающие обороты.

«Поэтому РФ на те направления, где у них будут прогнозируемо большие потери, отправляют подразделения сформированные из заключенных. Их гибель не так ощутима в российском обществе», — подчеркнула она.

11 июня Генштаб сообщал, что в Украине за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 215 тысяч военных.