Мальта согласилась принять судно Lifeline, спасшее в Средиземном море более 200 человек

Власти Мальты все же согласились принять к себе судно немецкой благотворительной организации Lifeline с около 230 мигрантами, спасенными в Средиземном море.
Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонного разговора с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом, передает DW.
Таким образом, теперь корабль с беженцами сможет войти в один из портов Мальты.
В свою очередь Италия дала согласие принять часть мигрантов к себе.
Отметим, что более 200 беженцев были спасены в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, однако до этого времени ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты.
Ранее сообщалось, что Италия и Мальта отказались принимать судно с мигрантами.
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