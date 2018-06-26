26 июня 2018, вторник

Мальта согласилась принять судно Lifeline, спасшее в Средиземном море более 200 человек

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Беженцы были спасены еще 21 июня, однако ни одна страна не соглашалась принять их к себе

Беженцы были спасены еще 21 июня, однако ни одна страна не соглашалась принять их к себе

Власти Мальты все же согласились принять к себе судно немецкой благотворительной организации Lifeline с около 230 мигрантами, спасенными в Средиземном море.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонного разговора с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом, передает DW.

Таким образом, теперь корабль с беженцами сможет войти в один из портов Мальты.

В свою очередь Италия дала согласие принять часть мигрантов к себе.

Отметим, что более 200 беженцев были спасены в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, однако до этого времени ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты.

Ранее сообщалось, что Италия и Мальта отказались принимать судно с мигрантами.

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