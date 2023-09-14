Британия передала Украине дроны Malloy, способные перевозить оружие — видео

14 сентября, 09:14
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Британский беспилотник Malloy (Фото:Скриншот видео Ministry of Defence/X)

Британский беспилотник Malloy (Фото:Скриншот видео Ministry of Defence/X)

Великобритания передала Украине партию тяжелых беспилотников Malloy.

Об этом британское министерство обороны сообщило в X (Twitter).

Malloy транспортируют вес до 150 кг на расстояние 70 км, имеют восемь электрических двигателей, от которых работают восемь пропеллеров, и высокий уровень автоматизации. Они способны перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1701309828474216835?t=OininALoFSzpGGxr29kb8A&s=19

Дроны хорошо зарекомендовали себя в сложных погодных условиях: при низких или высоких температурах, сильном ветре. Они самостоятельно взлетают и приземляются, могут двигаться по запрограммированному маршруту.

Инфографика: NV

Ранее Лондон пообещал передать Киеву бронированные разведывательные машины Scimitar Mk II.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Дроны Война России против Украины

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