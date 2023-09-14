Британия передала Украине дроны Malloy, способные перевозить оружие — видео
Британский беспилотник Malloy (Фото:Скриншот видео Ministry of Defence/X)
Великобритания передала Украине партию тяжелых беспилотников Malloy.
Об этом британское министерство обороны сообщило в X (Twitter).
Malloy транспортируют вес до 150 кг на расстояние 70 км, имеют восемь электрических двигателей, от которых работают восемь пропеллеров, и высокий уровень автоматизации. Они способны перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта.
Дроны хорошо зарекомендовали себя в сложных погодных условиях: при низких или высоких температурах, сильном ветре. Они самостоятельно взлетают и приземляются, могут двигаться по запрограммированному маршруту.
Ранее Лондон пообещал передать Киеву бронированные разведывательные машины Scimitar Mk II.