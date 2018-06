Макрон: США могут столкнуться с изоляцией со стороны стран G7

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал американского лидера Дональда Трампа не начинать "торговую войну между друзьями".

У себя в Twitter Макрон также предостерег Трампа, что США могут столкнуться с изоляцией со стороны других стран G7.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs