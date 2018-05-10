Макрон хочет сохранить и доработать ядерное соглашение с Ираном

Макрон назвал решение Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном "ошибкой"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "ошибкой" решение президента США Дональда Трампа по выходу из ядерного соглашения с Ираном.

В интервью Deutsche Welle и немецкому телеканалу ARD Макрон отметил, что из-за выхода одного государства нельзя отвергать все соглашение.

По мнению политика, его следует расширить и дополнить, в частности такими темами, как разработка Ираном баллистических ракет. Над более широкими рамками соглашения, отметил Макрон, он будет работать с европейскими коллегами.

"Я жалею из-за решения американского президента... Я считаю, что это ошибка, и поэтому мы, европейцы, должны единодушно придерживаться рамок ядерного соглашения", - подчеркнул французский президент.

Перед интервью он провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани и заверил его, что ЕС остается верным соглашению.

Макрон отметил, что его призывы к Дональду Трампу не выходить из соглашения остались неуслышанными.

"Моим предложением Трампу было не разрывать все так просто и не выплескивать ребенка вместе с водой", - заявил Макрон.

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8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе от 2015 предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.