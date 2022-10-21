«Это необходимо». Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Украиной и РФ

21 октября, 18:40
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Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Франция продолжит вести диалог с Россией и Украиной для того, чтобы приблизить переговоры между двумя странами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в пятницу, 21 октября.

При этом он подчеркнул, что Франция и другие партнеры не могут решать за Украину, когда ей следует начать переговоры со страной-террористом.

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«Мы не можем решать за Украину, в какой момент ей следует начать переговоры с Россией, но мы должны продолжать диалог с каждой из сторон. Это необходимо, поскольку в определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров», — заявил глава французского государства.

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Он также подчеркнул, что Франция не является стороной конфликта, но продолжит поддерживать Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=A2O04bD3jb0

12 октября Макрон заявил, что хочет и дальше разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также Макрон заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовым проводить зиму в условиях войны.

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Кремлевский режим заявил, что во время разговора обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Франция Переговоры с Россией Эммануэль Макрон Война России против Украины

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