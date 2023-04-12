Макрон заявил, что в вопросе Тайваня Франция не должна быть «вассалом США» 12 апреля, 23:58 Эммануэль Макрон (Фото:Peter Dejong/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах спора Тайваня и Китая его страна «не должна быть вассалом США».

Об этом сообщает AFP.

«Быть союзником не значит быть вассалом… и не значит, что мы больше не имеем права думать самостоятельно. Франция поддерживает статус кво на Тайване, политику одного Китая и поиск мирного разрешения ситуации», - заявил Макрон.

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Источник издания среди французских дипломатов сообщил, что Франция хочет быть «надежным союзником США, но не последователем».

«Мы не являемся последователями Соединенных Штатов по простой причине, а именно — президент стремится к европейскому суверенитету. Мы союзники США — надежные, непоколебимые, преданные, и мы союзники, принимающие собственные решения», — сообщил источник.

После трехдневного визита в Китай Макрон дал скандальное интервью СМИ. В частности, он сказал, что Европа не должна быть «последовательницей» ни США, ни Китая по Тайваню, поскольку этим Евросоюз рискует втянуться в «кризисы, которые не являются нашими». Также он выступил за укрепление стратегической автономии ЕС и уменьшение готовности «соглашаться с внешнеполитическими целями США».

