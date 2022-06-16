Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС без дополнительных условий — Макрон 16 июня, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:Офис президента Украины)

Лидеры ключевых государств ЕС приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата без дополнительных условий. Однако затем будут выдвинуты условия реформ на всех последующих этапах.

Об этом заявил во время встречи с группой украинских журналистов в Киеве.

Макрон объяснил, что визит в Украину лидеров трех крупнейших экономик ЕС — Германии, Италии и Франции, а также президента Румынии — преследовал цель формирования единогласия в Евросоюзе относительно первого шага Украины к вступлению, которым является предоставление статуса кандидата.

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«Вы знаете, что относительно статуса кандидата было определенное разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать теперь, объединив поддерживающие страны — чтобы потом, за восемь дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата», — заявил он.

Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня. Однако затем Украина должна выполнить условия, чтобы двигаться по процедуре переговоров о членстве в ЕС.

«Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров», — подчеркнул он.

Президент Франции уточнил, что в настоящее время ЕС не формирует пакет условий.

«Мы с президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача — выиграть войну… Условия будут сформулированы после», — подчеркнул он.

16 июня Макрон сообщил, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленный статус кандидата в члены ЕС для Украины.

13 июня журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк заявил, что Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.

11 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели — до 26 июня.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление Евросоюза будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском Совете. Однако некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата на поступление. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.



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