«Цели войны ясны». Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года — Макрон 13 октября, 10:28 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года.

«Цели войны ясны, вернуться к границам 1991 года», — сказал он в эфире France 2.

Макрон заявил, что «переговоры не означают сдачи» и добавил, что он будет продолжать разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным «в случае необходимости».

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«В какой-то момент, надеюсь, как можно скорее, все заинтересованные стороны должны будут вернуться за стол переговоров», — сказал он.

Однако, по его словам, этого не будет в «ближайшие недели».

«Сегодня, во-первых, Владимир Путин должен положить конец этой войне, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров», — сказал Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция не ответит ядерным оружием в случае, если страна-агрессор Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.