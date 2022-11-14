«Дипломатическая работа». Макрон заявил, что с Путиным и президентом Ирана необходимо продолжать диалог

14 ноября, 11:56
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Эммануэль Макрон (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за дипломатические переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Райси.

Об этом сообщает France Inter.

«Там, где я нахожусь, самой полезной ролью является выполнение дипломатической работы. А дипломатия — это разговор с людьми, с которыми ты не согласен», — сказал он.

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По его словам, какими бы ни были ситуации войны, революции, Франция обязана высказаться.

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Президент Франции заявил, что желает придерживаться такой же логики в вопросе войны России против Украины, то есть «как рассматривать постконфликтные переговоры, так и продолжать материальную и гуманитарную поддержку украинцев».

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.

https://www.youtube.com/watch?v=Qo9GCZg3dfs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Иран Эммануэль Макрон Война России против Украины

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