Геополитически Россия уже проиграла, она становится вассалом Китая — Макрон
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Россия «геополитически проиграла» войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L’Opinion.
По мнению Макрона, Россия фактически «вошла в подчинение Китаю», а также «потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море», из-за того, что действия Кремля вынудили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.
«Еще два года назад такое и представить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение», — сказал президент Франции.
Он подчеркнул, что «Россия не должна выиграть эту войну в военном измерении» и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления, и в том, чтобы «подготовить вопрос о гарантиях безопасности на переговорах, которые неизбежно состоятся».
«Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространена на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко», — сказал Макрон.