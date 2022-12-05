«Огромная ошибка». Удары России по гражданской инфраструктуре Украины — это военное преступление — Макрон

5 декабря, 10:20
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары России по гражданской инфраструктуре Украины — это военное преступление и российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, начав войну.

Об этом сообщает CBS News.

«24 февраля этого года Россия решила начать эту войну. Я думаю, они совершили огромную ошибку. Первая заключалась в том, чтобы не уважать международное право и нарушать все принципы, которые они подписали. И это убивает доверие. А во-вторых, потому что, наверное, они допустили много ошибок в оценке собственных возможностей и возможностей Украины», — сказал он.

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По его словам, в сентябре РФ решила разбомбить множество объектов гражданской инфраструктуры Украины.

«Их перспектива — довести до отчаяния украинский народ и сделать его жизнь невыносимой в это зимнее время», — сказал он.

Макрон добавил, что атаки на гражданскую инфраструктуру — это военное преступление.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Военное преступление Эммануэль Макрон Война России против Украины

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