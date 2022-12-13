Мы должны помочь Украине выстоять и пережить эту зиму — Макрон

13 декабря, 12:49
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он приложит все усилия для поддержки Украины и чтобы помочь стране «пережить эту зиму».

Об этом сообщает АР.

«Нам нужно помочь Украине пережить эту зиму… Мы хотим, чтобы результаты конференции (Международной конференции о солидарности с народом Украины — ред.) были очень конкретными», — сказал он.

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При этом, по мнению Макрона, в долгосрочной перспективе переговоры с Россией потребуются, чтобы «найти путь к миру».

Во вторник, 13 декабря, во Франции проходит международная конференция, посвященная сбору финансовой помощи на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=KLse6CcOlkg&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Зима Эммануэль Макрон Война России против Украины

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