Мы должны помочь Украине выстоять и пережить эту зиму — Макрон 13 декабря, 12:49 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он приложит все усилия для поддержки Украины и чтобы помочь стране «пережить эту зиму».

Об этом сообщает АР.

«Нам нужно помочь Украине пережить эту зиму… Мы хотим, чтобы результаты конференции (Международной конференции о солидарности с народом Украины — ред.) были очень конкретными», — сказал он.

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При этом, по мнению Макрона, в долгосрочной перспективе переговоры с Россией потребуются, чтобы «найти путь к миру».

Во вторник, 13 декабря, во Франции проходит международная конференция, посвященная сбору финансовой помощи на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.