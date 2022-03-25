«Моя позиция». Компании сами должны решать, оставаться им на российском рынке или нет — Макрон
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что компании сами должны решать, оставаться им на российском рынке или нет.
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Об этом сообщает Ouest-France.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что французские компании все еще присутствуют в России, Макрон сказал, что он «попросил французские компании, которые работают в секторах, находящихся под санкциями, уважать решения и действия Франции.
«Моя позиция заключается в том, чтобы позволить другим компаниям решать за себя. Renault сделал выбор, и я его уважаю», — сказал он.
The Wall Street Journal пишет, что многие предприятия уходят из России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, однако крупные французские компании продолжают работать.
Местная «дочка» французского банка Société Générale продолжает обрабатывать транзакции для российских клиентов, а энергетический гигант TotalEnergies SE цепляется за огромные инвестиции в российские нефтегазовые месторождения.
Автопроизводитель Renault SA, 15% которого принадлежит французскому государству, 21 марта возобновил работу своего завода в Москве, однако объявил об остановке предприятия после волны критики.