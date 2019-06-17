Макрон заявил, что Франция не желает выхода РФ из Совета Европы Сегодня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Philippe Wojazer REUTERS / Philippe Wojazer

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

В то же время украинский глава государства подчеркнул необходимость сохранения санкций, связанных с Советом Европы, в отношении России.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в членстве России в Совете Европы, поскольку это обяжет ее выполнять решения этого органа.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

«Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если за резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется», — заявил тогда председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.