Макрон заявил, что Франция не желает выхода РФ из Совета Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.
В то же время украинский глава государства подчеркнул необходимость сохранения санкций, связанных с Советом Европы, в отношении России.
Напомним, ранее постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в членстве России в Совете Европы, поскольку это обяжет ее выполнять решения этого органа.
3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
«Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если за резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется», — заявил тогда председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.