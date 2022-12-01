Макрон заверил, что Украина будет самостоятельно определять время и условия переговоров с РФ 1 декабря, 23:28 Эммануэль Макрон в Белом доме 1 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что союзники не будут склонять Украину к переговорам с РФ и ее преступным режимом.



«Мы никогда не будем призывать украинцев пойти на неприемлемый для них компромисс. Если мы стремимся к длительному миру, то должны уважать право украинцев самостоятельно принять решение относительно времени и условий проведения переговоров о своей территории и будущем», — заявил Макрон.

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Он заверил, что пока переговоров нет, Франция будет продолжать увеличивать военную, экономическую и гуманитарную помощь для Украины. Президент Франции добавил, что поддержка Украины со стороны США важна для Европы и всего мира.

«Если мы представим, что бросим страну и уважение этих принципов на произвол судьбы, то стабильности в мире не будет существовать. Очень важно, что вы настолько преданы», — заявил Макрон.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».