Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным по телефону

1 июля, 21:16
Поделиться:
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите НАТО, 24 июня (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите НАТО, 24 июня (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 1 июля, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник журналистов, разговор был «конструктивным». Макрон поделился с Зеленским деталями разговора с Путиным.

Читайте также:
«Очень важный аспект». Зеленский и Макрон обсудили производство дронов Renault в Украине

Президент Франции также сказал украинскому, что Путин не демонстрирует готовности к завершению войны.

Реклама

Ранее о разговоре российского диктатора и президента Франции сообщили в Кремле. Как заявляли в Кремле, Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств».

В Елисейском дворце подтвердили разговор президента Франции с российским диктатором, пишет BFMTV.

Читайте также:
Мерц сказал, что надолго воздержался бы от звонков Путину и объяснил почему

Как сообщает Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.

Последний раз Макрон говорил с Путиным в мае 2022 года. Во Франции заявили, что разговор длился более двух часов. Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Эммануэль Макрон Владимир Путин Война России против Украины Российская агрессия Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X