Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 1 июля, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник журналистов, разговор был «конструктивным». Макрон поделился с Зеленским деталями разговора с Путиным.

Президент Франции также сказал украинскому, что Путин не демонстрирует готовности к завершению войны.

Реклама

Ранее о разговоре российского диктатора и президента Франции сообщили в Кремле. Как заявляли в Кремле, Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств».

В Елисейском дворце подтвердили разговор президента Франции с российским диктатором, пишет BFMTV.

Как сообщает Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.

Последний раз Макрон говорил с Путиным в мае 2022 года. Во Франции заявили, что разговор длился более двух часов. Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.