Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным по телефону
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите НАТО, 24 июня (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 1 июля, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник журналистов, разговор был «конструктивным». Макрон поделился с Зеленским деталями разговора с Путиным.
Президент Франции также сказал украинскому, что Путин не демонстрирует готовности к завершению войны.
Ранее о разговоре российского диктатора и президента Франции сообщили в Кремле. Как заявляли в Кремле, Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств».
В Елисейском дворце подтвердили разговор президента Франции с российским диктатором, пишет BFMTV.
Как сообщает Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.
Последний раз Макрон говорил с Путиным в мае 2022 года. Во Франции заявили, что разговор длился более двух часов. Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.