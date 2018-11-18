Макрон заявил об эпохе "нового национализма" и призвал Европу спасти мир от хаоса

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Европа нуждается в большем суверенитете на международном уровне, а самые сильные страны европейского континента должны "удержать мир от скатывания в хаос". Такие заявления он сделал в воскресенье, 18 ноября, выступая в немецком Бундестаге в Берлине, сообщает DW. Макрон приехал в Германию в День народной скорби - в этот день немцы чтят память жертв войны и деспотизма.
"Европа, и прежде всего немецко-французский дуэт в ней, обязаны удержать мир от скатывания в хаос и вывести его на мирный курс. Поэтому Европа должна стать более сильной и самостоятельной", - заявил Макрон.
По его словам, ради этого Европа должна "открыть новую страницу" и взять на себя больше ответственности за свою оборону и безопасность. И именно для этого Европе необходимо больше суверенитета, считает лидер Франции.
Французский президент также призвал "во времена нового национализма обезопасить Европу от кризиса". "Мы задолжали это Европе", - подчеркнул Макрон.
Недавно французский лидер озвучил идею создания "настоящей европейской армии" - совместных вооруженных сил Европы. "Мы должны защищать себя ввиду Россию, Китай и даже США", - отметил он и добавил, что Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".
Идею Макрона о создании европейской армии поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, однако отверг премьер Нидерландов и раскритиковал президент США Дональд Трамп.
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