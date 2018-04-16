Макрон: Мы убедили Трампа не отказываться от операции в Сирии

Президент Франции Эмманюель Макрон раскрыл детали переговоров о подготовке к ракетному удару по Сирии со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

По его словам, он убедил президента США не отказываться от обязательств по Сирии, а также убедил его, "что надо было ограничить эти удары объектами химического оружия".

Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV, передает CNN.

"Десять дней назад президент Трамп заявил, что США стремятся завершить сделку от Сирии, и мы убедили его, что это надо оставлять", - сказал Макрона во время двухчасового телевизионного интервью с несколькими французскими СМИ

Он добавил, что считает удар США, Франции и Великобритании по Сирии справедливым "в рамках международного сообщества".

По его словам, Россия "подорвала действия международного сообщества" и тем самым является сообщницей тех, кто применил в Сирии химическое оружие.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.