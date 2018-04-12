Германия и Франция согласились, что доказательства вины Асада в химатаках в Сирии "очевидны"

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По словам Макрона, удар по режиму Асада будет нанесен, когда

По словам Макрона, удар по режиму Асада будет нанесен, когда "придет время"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательствами вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии.

Об этом сообщает агентство AFP.

В связи с этим Макрон добавил, что силовой ответ на это последует, когда будет решено, что "время пришло".

При этом канцлер Германии Ангела Меркель также согласилась с мнением французского лидера об ответственности сирийских правительственных сил за химические атаки против представителей оппозиции.

По ее словам, то, что Сирия, несмотря на заверения, так и не уничтожила свой химический арсенал, является "очевидным".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что целями возможных ударов в Сирии будут химические объекты.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих ракетных ударах по режиму Асада из-за химической атаки в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.

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