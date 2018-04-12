Германия и Франция согласились, что доказательства вины Асада в химатаках в Сирии "очевидны"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательствами вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии.
Об этом сообщает агентство AFP.
#BREAKING France's Macron says has 'proof' Assad regime behind Syria chemical attack— AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.
В связи с этим Макрон добавил, что силовой ответ на это последует, когда будет решено, что "время пришло".
При этом канцлер Германии Ангела Меркель также согласилась с мнением французского лидера об ответственности сирийских правительственных сил за химические атаки против представителей оппозиции.
По ее словам, то, что Сирия, несмотря на заверения, так и не уничтожила свой химический арсенал, является "очевидным".
#BREAKING 'Obvious' that Syria didn't eradicate chemical arsenal: Merkel— AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что целями возможных ударов в Сирии будут химические объекты.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих ракетных ударах по режиму Асада из-за химической атаки в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.
Комментарии
Правила комментирования