Германия и Франция согласились, что доказательства вины Асада в химатаках в Сирии "очевидны"

По словам Макрона, удар по режиму Асада будет нанесен, когда "придет время"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательствами вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии.

Об этом сообщает агентство AFP.

#BREAKING France's Macron says has 'proof' Assad regime behind Syria chemical attack — AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.

В связи с этим Макрон добавил, что силовой ответ на это последует, когда будет решено, что "время пришло".

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При этом канцлер Германии Ангела Меркель также согласилась с мнением французского лидера об ответственности сирийских правительственных сил за химические атаки против представителей оппозиции.

По ее словам, то, что Сирия, несмотря на заверения, так и не уничтожила свой химический арсенал, является "очевидным".

#BREAKING 'Obvious' that Syria didn't eradicate chemical arsenal: Merkel — AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что целями возможных ударов в Сирии будут химические объекты.

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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих ракетных ударах по режиму Асада из-за химической атаки в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.