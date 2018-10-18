Макрон заявил, что для успешного Brexit необходим политический компромисс

Макрон надеется, что соглашение между ЕС и Британией будет достигнуто в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй необходимо достигнуть внутри страны политического компромисса для успешного выхода страны из состава Европейского союза.

В то же время, Макрон сообщил, что страны Евросоюза остаются едины в своей позиции по Brexit, передает Интерфакс-Украина.

"Все технические решения известны. И мандат, который был доверен в марте нашему переговорщику Мишелю Барнье, тоже остается неизменным. Вчера вечером мы подтвердили наше доверие Мишелю Барнье и его мандату. А теперь совершенно ясно, что отныне премьер-министру и ее команде надлежит вернуться с решением на базе необходимого политического компромисса со стороны Соединенного Королевства", - заявил Макрон.

Он сообщил, что надеется на достижение итогового соглашения между ЕС и Британией в ближайшие недели и пояснил, что ключевым вопросом остается граница с Ирландией.

"Когда эти параметры выкладываются на стол переговоров, становится ясно, что сегодня Соединенному Королевству надлежит найти и предложить нам решение, способное прагматическим образом обеспечить целостность Великобритании и соблюдение целостности единого рынка остального Европейского союза, включая Ирландию", - заявил Макрон.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель после встреч в Брюсселе заявила, что настроена на определенный оптимизм в вопросе Brexit.