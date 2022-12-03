Макрон считает, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ 3 декабря, 23:00 Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом он заявил в интервью TF1 и LCI во время своей поездки в США.

Макрон сказал, что имеет общую позицию с президентом США Джо Байденом касательно российской войны против Украины.

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«Мы на одной линии [с Байденом]: помогать украинцам, сопротивляться перед лицом обстрелов их гражданской инфраструктуры, оказывать давление на Россию с целью возвращения за стол переговоров, обеспечить отсутствие эскалации в вопросах гражданской ядерной энергетики и, наконец, думать о новой архитектуре безопасности, которая будет включать гарантии для России», – сказал французский лидер.

Как сообщает Reuters, Макрон в интервью сказал, что Европа должна подготовить свою будущую архитектуру безопасности.

«Это означает, что одним из важных вопросов, которые мы должны решить - как всегда, говорил президент Путин - является страх, что НАТО приближается к его двери, и развертывание вооружения, которые могут угрожать России», — сказал Макрон.

"Эта тема будет частью темы мира, поэтому мы должны подготовить, что мы готовы сделать, как мы защищаем наших союзников и государства-члены, и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", - сказал Макрон.



В то же время он подчеркнул, что вопрос переговоров «должен решать украинский народ».

«Вы думаете, когда нам пришлось пережить захват Эльзаса и Лотарингии [Германией], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам делать то или иное?.. Украинский народ должен сам решать, при каких условиях, как, когда, а не мы », - сказал президент Франции.



Также Макрон добавил, что мир должен оказывать Украине военную помощь. По его словам, Франция будет предоставлять Киеву «дополнительное оружие», но не такое, которое дает возможность «атаковать Россию на ее территории».

Президент Франции также заявил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с Путиным по Запорожской АЭС.



«Я снова поговорю с президентом Путиным после того, как у меня побывает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — сказал он.