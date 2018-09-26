Макрон выступает за расширение состава Совбеза ООН и ограничение права вето

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею расширения состава Совета безопасности ООН и ограничения права вето.

Макрон напомнил, что раскол в Совбезе все чаще мешает принимать эффективные действия, сообщает Центр новостей ООН.

Он предупредил, что Организация Объединенных Наций, как и ее предшественница – Лига Наций, может стать символом бессилия, "и виноваты в этом будут те, кто сидит сегодня в этом зале".

Макрон напомнил об успехах, которых удалось достичь благодаря ООН, в частности, соблюдение прав человека, развитие торговли, победы в борьбе с бедностью и повышение уровня жизни. Но, по его словам, сегодня мир переживает крах "либерального вестфальского мирового порядка".

По его словам, в то время, когда "рушится коллективная система", особенно важно поддержать тех, кто "трудится на благо мира и человечества: ЮНЕСКО, Совет по правам человека, Международный уголовный суд, Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам ООН".