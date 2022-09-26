Обсудят войну в Украине. Макрон впервые приедет к Байдену с государственным визитом

26 сентября, 21:48
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 декабря встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в понедельник, 26 сентября, США тесно сотрудничают с Францией «по всему спектру глобальных проблем, включая войну в Украине».

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Это будет первый государственный визит за время президентства Байдена, пишет AP. В первый раз Макрон был в США с государственным визитом как президент в апреле 2018 года.

Ранее президент Франции говорил, что хочет продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. После обнаружения массовых захоронений в Изюме Харьковской области Макрон осудил совершенные в городе зверства и подчеркнул, что виновных привлекут к ответственности.

https://www.youtube.com/embed/sTzO051Psho
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Франция Белый дом Вашингтон Эммануэль Макрон Война России против Украины

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