«Это проклятое дерьмо». Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции 31 августа, 22:14 Эммануэль Макрон (Фото:TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с представителями оппозиционных политических партий раскритиковал введенное в 2008 году ограничение президентских сроков.

Об этом заявил один из участников встречи, лидер левой партии Франция непокоренная Жан-Люк Меланшон, информацию также подтвердило агентство AFP у двух присутствующих собеседников.

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В среду Макрон и лидеры партий провели 12-часовые переговоры за закрытыми дверями, чтобы обсудить ряд важных тем — Украину, инфляцию, покупательную способность и институциональные реформы.

Во время дискуссии, по данным AFP, лидер ультраправой партии Национальное объединение Жордан Барделла предложил отменить ограничения на два пятилетних президентских срока.

Как пишет Меланшон, «Макрон раскололся и сказал: «то, что меня не могут переизбрать — это проклятое дерьмо».

Последнюю формулировку подтвердили и собеседники AFP, которые присутствовали на встрече. Один из них предположил, что французский президент «просто пытался пошутить».

Во Франции президенты не могут быть избраны более чем на два пятилетних срока, а это означает, что Макрон в 2027 году, когда истекут его полномочия, станет самым молодым бывшим президентом страны — ему будет всего 49 лет.

Это вызвало вопрос о том, не ослабевает ли власть французского президента уже сейчас, поскольку его союзники и сторонники начинают задумываться о будущем после 2027-го.