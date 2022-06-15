Что привезет Макрон в Киев? Сегодня президент Франции может посетить столицу Украины 15 июня, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Ранее Эммануэль Макрон озвучивал спорные призывы «не унижать» Россию (Фото:Ludovic Marin/ Pool via REUTERS)

Сегодня, 15 июня, Киев может посетить президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Киев Макрон может объявить о дополнительной военной помощи Украине, включая новые поставки самоходных гаубиц Caesar, которые ВСУ уже успешно используют на фронте.



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На фоне военного положения в Украине и вторжения России большинство визитов иностранных лидеров в украинскую столицу держатся втайне вплоть до момента их встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

Окончательной ясности пока нет и относительно визита Макрона. Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что президент Франции посетит Киев 16 июня одновременно с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.

Позже появилась информация, что Макрон может приехать в Киев 15 июня, хотя официально в посольстве Франции Украине ее не подтверждают.

Ранее Елисейский дворец анонсировал, что 14−15 июня Макрон посетит соседние с Украиной Румынию и Молдову, что оставляет возможность для его приезда в Киев в эти даты. CNN со ссылкой на Елисейский дворец сообщал, что «прорабатывается несколько вариантов» визита Макрона в украинскую столицу, и он посетит Украину «в подходящий момент».

Последний раз Эммануэль Макрон был в Киеве 8 февраля, за две недели до вторжения России в Украину. Тогда он приехал в Украину из Москвы, после переговоров с Владимиром Путиным.

С тех пор Макрон продолжает регулярно звонить Путину в надежде убедить российского диктатора прекратить войну в Украине. Недавно он сам признал, что с декабря 2021 года провел в телефонных беседах с Путиным около 100 часов. В совместном звонке в Москву с Олафом Шольцом в конце мая Макрон призвал Путина к немедленному перемирию, выводу российских войск с территории Украины, а также к серьезным прямым переговорам с Владимиром Зеленским и «поиску дипломатического разрешения конфликта».

Такая стратегия президента Франции пока не принесла особого успеха, однако спровоцировала немало критики в его адрес, особенно со стороны Польши и стран Балтии. Крайне резонансными оказались и двусмысленные призывы Макрона «не унижать» Россию. Впервые эта идея прозвучала в речи Макрона в Европарламенте 9 мая, а 3 июня он повторил ее в интервью французским СМИ, заявив, что Россия не должна быть «унижена», чтобы в тот день, когда завершатся боевые действия, «мы могли бы проложить путь к выходу дипломатическим путем».

В то же время в Елисейском дворце заверяют, что Франция не стремиться идти на уступки России и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением своей территориальной целостности.

Эммануэль Макрон посетит Киев перед несколькими важными встречами лидеров западных стран: саммитом Большой семерки, который запланирован на 26−28 июня и встречей лидеров ЕС, назначенной на 25−26 июня.

12 июня пропрезидентская коалиция Макрона с небольшим перевесом одержала победу на парламентских выборах во Франции, а в конце апреля Макрон был во второй раз избран президентом страны, обойдя Марин Ле Пен.

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