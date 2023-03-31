Франция считает, что Китай может изменить «правила игры» в войне России против Украины — CNN 31 марта, 20:32 Глава Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В Париже убеждены, что Китай может быть одной из немногих стран, которые способны изменить «правила игры» в войне России против Украины, сообщает CNN со ссылкой на источники в Елисеевском дворце.

«Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле — возможно, единственной страной в мире, которая „меняет правила игры“ в конфликте для обеих сторон», — сказал источник.

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По словам источника, предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай станет важной возможностью для Франции и Китая для встреч на самом высоком уровне после трех лет пандемии Covid.

Макрон прибудет в Пекин в среду, 5 апреля, а также посетит южный город Гуанчжоу перед тем, как покинуть Китай 8 апреля.

На запланированных встречах Макрона с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном французский лидер будет стремиться «найти пространство, чтобы опробовать инициативы полезные для украинского народа, а затем найти способ найти решения, чтобы положить конец этой войне в среднесрочной перспективе», сказал источник.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна говорила, что Макрон во время поездки в Китай на следующей неделе будет убеждать Пекин не оказывать поддержки России в агрессии против Украины.