Макрон сказал перед британским парламентом, что европейцы «никогда не оставят Украину»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Великобританию, 8 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Президент Франции Эммануэль Макрон перед британским парламентом во вторник, 8 июля, заявил, что европейские союзники «никогда не оставят Украину». Об этом сообщает газета Le Monde .

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры с целью построения этого прочного и длительного мира, потому что на карту в Украине поставлена наша безопасность и наши общие принципы», — заявил президент Франции в своей речи, произнесенной в Вестминстерском парламенте перед членами Палаты лордов и Палаты общин.

По словам Макрона, на карту в Украине поставлена также «стабильность Европы и мир», которым их поколение «наслаждалось в течение последних нескольких десятилетий».

Журналисты добавили, что 10 июля Макрон будет сопредседателем встречи «коалиции желающих» с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Макрон прибыл в Великобританию во вторник в сопровождении жены Бриджит с трехдневным государственным визитом, который стал первым визитом европейского лидера со времен Brexit в 2020 году.

Ранее Макрон говорил, что Франция не изменила свою позицию относительно войны в Украине и отношений с Россией, несмотря на его недавний телефонный звонок к российскому диктатору Владимиру Путину.

Агентство Reuters писало, что поездка Макрона стала первым государственным визитом европейского лидера в Британию со времен выхода Британии из ЕС (31 января 2020 года).

Politico отмечало, что во взаимоотношениях между Макроном и Стармером "появились трещины" из-за разного подхода к меняющемуся президенту США.

Как отмечало издание, Лондон и Париж до сих пор координировали свои действия, чтобы попытаться удержать Трампа в переговорном процессе по Украине. Однако теперь, когда этот процесс застопорился, британские и французские официальные лица проявляют раздражение тем, как другая сторона решила взаимодействовать с президентом США. Так, по словам французского ученого, имя которого издание не раскрывает, но указывает, что он связан с Макроном, британский премьер «гораздо более осторожен», когда дело касается отношений с Вашингтоном.

10 июля британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон проведут видеоконференцию со странами, которые готовы так или иначе усилить оборону Украины в рамках войны, развязанной против нее Россией. По информации чиновников, Стармер и Макрон будут вести конференцию непосредственно с военной базы Нортвуд, неподалеку от Лондона.