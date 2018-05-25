Макрон уверен в объективности расследования атаки на МН17

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уверен в объективности расследования атаки на Малазийский Боинг МН17, где указано, что самолет был сбит российским ЗРК Бук.

Об этом французский лидер сказал на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНИАН.

"Франция прилагает все усилия, чтобы принимать участие в совместном расследовании, и мы уверены, что оно объективно", - сказал Макрон.

Также президент Франции подчеркнул, что рад словам Путина о готовности сотрудничать в расследовании.

Он заявил, что думает о жертвах и семьях погибших во многих странах, в частности в Бельгии, Нидерландах и Австралии. По его словам, еще предстоит долгая работа по расследованию.

Ранее сообщалось, что во время совместной пресс-конференции с макроном Путин заявил о том, что Россия может признать результаты расследования Международной следственной группы по крушению самолета рейса MH17, если будет принимать в расследовании полноценное участие.

Напомним, 24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

В общем следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Международные следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ракеты-убийцы в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.

Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.