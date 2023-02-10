Истребители Украине «ни в коем случае» не поставят в ближайшие недели — Макрон
Эммануэль Макрон (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что истребители Украине «ни в коем случае» не поставят " в ближайшие недели". По его словам, нужно отдавать приоритет более «полезным» и «быстрым» видам оружия.
Об этом сообщает France24.
Снабжение боевыми самолетами, по его мнению, «сегодня не отвечает потребностям».
В то же время Макрон подчеркнул, что "не исключает абсолютно ничего".
К более «полезным» и «быстрым» вооружениям Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.
Накануне Макрон не исключил поставку истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.
Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передачи танков, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.
О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США « ничего не собираются снимать с повестки дня» .