Истребители Украине «ни в коем случае» не поставят в ближайшие недели — Макрон 10 февраля, 06:59 Эммануэль Макрон (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что истребители Украине «ни в коем случае» не поставят " в ближайшие недели". По его словам, нужно отдавать приоритет более «полезным» и «быстрым» видам оружия.

Об этом сообщает France24.



Снабжение боевыми самолетами, по его мнению, «сегодня не отвечает потребностям».

В то же время Макрон подчеркнул, что "не исключает абсолютно ничего".

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К более «полезным» и «быстрым» вооружениям Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.

Накануне Макрон не исключил поставку истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передачи танков, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США « ничего не собираются снимать с повестки дня» .

Фото: Инфографика: NV