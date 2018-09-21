Макрон: Страны ЕС – противницы распределения мигрантов должны покинуть Шенген и остаться без финансирования

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС, которые не помогают преодолевать последствия миграционного кризиса, должны покинуть шенгенскую зону.

Об этом Макрон заявил на саммите лидеров ЕС в Зальцбурге, на котром обсуждалась проблема миграции и Brexit.

"Страны, которые не хотят поддерживать программу Frontex или общеевропейскую солидарность, должны покинуть Шенген. Страны, которые не хотят больше Европы, не получат доступа к структурным фондам", - цитирует Макрона Politico.

Еврокомиссия запланировала до 2020 года увеличить контингент пограничного агентства Frontex до 10 тыс человек, разместив их на внешних границах ЕС.

Противницей программы Frontex является Венгрия. По мнению Будапешта, с ее помощью Брюссель возьмет под конроль национальные границы восточных стран ЕС в обход местных пограничников.

Также правительство Венгрии последовательно отказывается выполнять квоты ЕС по распределению мигрантов. По словам премьер-министра Виктора Орбана, беженцы являются "мусульманскими захватчиками". 20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Евродепутаты обвинили Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции.

Теперь, в соответствии с положениями статьи 7 Лиссабонского договора, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение, лишать ли права голоса Венгрию, будет принимать сам Совет ЕС.

Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов, как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека. Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.

Правительство Венгрии считает решение Европарламента "мелочной местью" политиков, дружелюбно настроенных к мигрантам.

Также венгерские власти убеждены, что голосование Европарламента недействительно и, скорее всего, будет обжаловано.