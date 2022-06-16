Шольц, Макрон и Драги прибыли в Украину 16 июня, 08:17 Цей матеріал також доступний українською Макрон, Шольц и Драги впервые в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Rai News)

В четверг, 16 июня, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Об этом сообщили ряд западных СМИ. а затем подтвердил глава Укрзализныци Александр Камышин.

«Для меня сегодня это была третья ночь в поезде подряд. Но не только я провел сегодняшнюю ночь в поезде», — написал он в своем Telegram, разместив фото с лидерами трех стран в поезде Укрзализныци.

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По данным итальянского издания Rai News, Макрон. Шольц и Драги направляются в Киев и вскоре будут в украинской столице. Точное время их прибытия не называется.

Это первый визит лидеров Германии, Франции и Италии в Украину с начала полномасштабного вторжения России.



Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы «сохранить лицо Путину».

Как пишут немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

В то же время итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;



переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану, только после этого должен состояться вывод российских войск с территории Украины.

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