«Не было и в помине». В ОП заверили, что Макрон, Шольц и Драги не пытались склонить Зеленского к переговорам с Россией 22 июня, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон после совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, Марио Драги и Клаусом Йоханнесом в Киеве, 16 июня (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги во время совместного визита в Киев не пытались склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.



«Абсолютно нет. Не было этого и в помине. Это две совершенно разные темы. Хотя, безусловно, вопросы евроинтеграции, вопросы нашего членства в ЕС и кандидатского статуса — президент об этом говорил — это также часть нашей победы. Но это никак не связано с возможными переговорами с Россией», — заявил Жовква в ответ на вопрос не пытались ли трое европейских лидеров убедить Зеленского разговаривать с Россией, привезя ему хорошую новость о поддержке статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

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Замглавы ОП подчеркнул, что на сегодняшний день позиция президента Украины по переговорам с РФ четкая — сейчас они не могут проходить из-за отсутствия оснований.

16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Во время совместной пресс-конференции политиков Марио Драги заявил, что мир должен наступить на условиях Украины и быть продолжительным, а Макрон — что Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины.

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