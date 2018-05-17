Макрон разочаровал Балканы: ЕС не готов расширяться

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не поддерживает идею расширения Европейского Союза за счет балканских стран.

Об этом он сказал в четверг, 17 мая, в ходе саммита Западные Балканы-ЕС, который проходит в болгарской Софии и проводится как раз с целью укрепить связи между этим регионом и Брюсселем, сообщает Politico.

Позиция Макрона звучит особо разочаровывающе для Албании и Македонии, которые уже в следующем месяце надеются получить добро от лидеров ЕС, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Ранее в апреле Еврокомиссия уже дала двум странам "зеленый свет", заявив, что готова начать процесс переговоров об их членстве.

"Я выступаю за укоренение Балкан в Европе и их сближение с Европой, - отметил Макрон. - Но я думаю, что нам нужно рассматривать любое новое расширение с большой осмотрительностью и строгостью".

Французский президент также подчеркнул, что он выступает против расширения ЕС до тех пор, "прежде чем будет вся необходимая уверенность и прежде чем будут проведены реальные реформы, которые бы позволили углубить и улучшить деятельность Европейского Союза".

Позиция Макрона звучит особо разочаровывающе для Албании и Македонии, которым ранее в апреле Еврокомиссия уже дала "зеленый свет"

"То, что мы видели за последние 15 лет, - это путь, который ослабляет Европу всякий раз, когда идет речь о ее расширении, - прямо заявил Макрон. - И я не думаю, что мы оказываем услугу странам-кандидатам или самим себе, поддерживая механизм, который в определенном смысле уже лишился правил и продолжает двигаться к большему расширению".

Тема возможного вступления балканских стран в ЕС вернулась на повестку дня из-за угрожающего роста влияния России на этот регион, отмечает Politico. Миграционный кризис 2015 года, в ходе которого сотни тысяч людей попали в ЕС через западно-балканские страны, также напомнил о важности этого региона для стабильности блока.

17 апреля президент Европейской комиссии Жан-Клон Юнкер предостерег возможным повторением войны на Балканском полуострове, а также подчеркнул, что ЕС – это не клуб Франции и Германии, а союз 28 государств.

Тогда же в апреле Еврокомиссия заявила, что намерена провести переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии. "Обе страны в последнее время много сделали, и это должно быть признано", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, ссылаясь на реформы, проведенные правительствами в Тиране и Скопье.

Хан отметил, что теперь слово за странами-членами ЕС: примут ли они рекомендации Еврокомиссии, касающиеся двух новых потенциальных членов союза.