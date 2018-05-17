Макрон разочаровал Балканы: ЕС не готов расширяться

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Макрон выступил против расширения ЕС вопреки позиции Еврокомиссии

Макрон выступил против расширения ЕС вопреки позиции Еврокомиссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не поддерживает идею расширения Европейского Союза за счет балканских стран.

Об этом он сказал в четверг, 17 мая, в ходе саммита Западные Балканы-ЕС, который проходит в болгарской Софии и проводится как раз с целью укрепить связи между этим регионом и Брюсселем, сообщает Politico.

Позиция Макрона звучит особо разочаровывающе для Албании и Македонии, которые уже в следующем месяце надеются получить добро от лидеров ЕС, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Ранее в апреле Еврокомиссия уже дала двум странам "зеленый свет", заявив, что готова начать процесс переговоров об их членстве.

"Я выступаю за укоренение Балкан в Европе и их сближение с Европой, - отметил Макрон. - Но я думаю, что нам нужно рассматривать любое новое расширение с большой осмотрительностью и строгостью".

Французский президент также подчеркнул, что он выступает против расширения ЕС до тех пор, "прежде чем будет вся необходимая уверенность и прежде чем будут проведены реальные реформы, которые бы позволили углубить и улучшить деятельность Европейского Союза".

Позиция Макрона звучит особо разочаровывающе для Албании и Македонии, которым ранее в апреле Еврокомиссия уже дала "зеленый свет"

"То, что мы видели за последние 15 лет, - это путь, который ослабляет Европу всякий раз, когда идет речь о ее расширении, - прямо заявил Макрон. - И я не думаю, что мы оказываем услугу странам-кандидатам или самим себе, поддерживая механизм, который в определенном смысле уже лишился правил и продолжает двигаться к большему расширению".

Тема возможного вступления балканских стран в ЕС вернулась на повестку дня из-за угрожающего роста влияния России на этот регион, отмечает Politico. Миграционный кризис 2015 года, в ходе которого сотни тысяч людей попали в ЕС через западно-балканские страны, также напомнил о важности этого региона для стабильности блока.

17 апреля президент Европейской комиссии Жан-Клон Юнкер предостерег возможным повторением войны на Балканском полуострове, а также подчеркнул, что ЕС – это не клуб Франции и Германии, а союз 28 государств.

Тогда же в апреле Еврокомиссия заявила, что намерена провести переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии. "Обе страны в последнее время много сделали, и это должно быть признано", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, ссылаясь на реформы, проведенные правительствами в Тиране и Скопье.

Хан отметил, что теперь слово за странами-членами ЕС: примут ли они рекомендации Еврокомиссии, касающиеся двух новых потенциальных членов союза.

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