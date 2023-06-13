Контрнаступление ВСУ началось, оно будет длиться в течение нескольких недель и даже месяцев — Макрон
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление ВСУ может продлиться «недели, даже месяцы».
Об этом сообщает Politico.
«Контрнаступление началось. Оно будет развернуто в течение нескольких недель и даже месяцев. Мы поддерживаем его в тех пределах, которые сами установили», — сказал Макрон.
По его словам, он хочет, чтобы контрнаступление было как можно более победоносным.
«Чтобы затем мы могли начать период переговоров в хороших условиях», — добавил он.
По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки по меньшей мере на трех направлениях: фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области.
Больше сообщений поступает о продвижении украинских военных к югу от населенного пункта Большая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, неподалеку от административной границы с Запорожской.