Макрон заявил, что проведет разговор с Путиным, «когда это будет полезно» 24 августа, 07:55 Эммануэль Макрон (Фото:CHRISTOPHE SIMON/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».

Об этом сообщает Le Point.



«Я снова поговорю с Владимиром Путиным, когда это будет полезно», — сказал он.

По его словам, во время разговора с Путиным он будет говорить о вопросах безопасности в Европе.

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«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конце концов, нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным», — сказал Макрон.

В июне Эммануэль Макрон заявлял, что у него нет причин звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

«Россия не играет полезной роли для международного сообщества», — сказал он.