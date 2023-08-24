Макрон заявил, что проведет разговор с Путиным, «когда это будет полезно»
Эммануэль Макрон (Фото:CHRISTOPHE SIMON/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».
Об этом сообщает Le Point.
«Я снова поговорю с Владимиром Путиным, когда это будет полезно», — сказал он.
По его словам, во время разговора с Путиным он будет говорить о вопросах безопасности в Европе.
«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конце концов, нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным», — сказал Макрон.
В июне Эммануэль Макрон заявлял, что у него нет причин звонить российскому диктатору Владимиру Путину.
«Россия не играет полезной роли для международного сообщества», — сказал он.