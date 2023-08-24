Макрон заявил, что проведет разговор с Путиным, «когда это будет полезно»

24 августа, 07:55
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Эммануэль Макрон (Фото:CHRISTOPHE SIMON/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:CHRISTOPHE SIMON/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».

Об этом сообщает Le Point.

«Я снова поговорю с Владимиром Путиным, когда это будет полезно», — сказал он.

По его словам, во время разговора с Путиным он будет говорить о вопросах безопасности в Европе.

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«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конце концов, нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным», — сказал Макрон.

В июне Эммануэль Макрон заявлял, что у него нет причин звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

«Россия не играет полезной роли для международного сообщества», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Эммануэль Макрон Война России против Украины

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