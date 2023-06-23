Макрон заявил, что у него «нет причин» звонить Путину 23 июня, 12:02 Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него нет причин звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Franceinfo.

«Россия поставила себя в ситуацию, когда она больше не уважает международное право», — сказал он.

По его словам, у него «нет причин звонить сегодня Владимиру Путину».

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«Россия не играет полезной роли для международного сообщества», — сказал он.

Макрон обвинил Москву в том, что она является «державой, дестабилизирующей Африку».

7 июня президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.