Макрон заявил, что у него «нет причин» звонить Путину

23 июня, 12:02
Поделиться:
Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него нет причин звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Franceinfo.

«Россия поставила себя в ситуацию, когда она больше не уважает международное право», — сказал он.

По его словам, у него «нет причин звонить сегодня Владимиру Путину».

Видео дня

Читайте также:
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Новый глобальный консенсус. Какое решение принято?

«Россия не играет полезной роли для международного сообщества», — сказал он.

Макрон обвинил Москву в том, что она является «державой, дестабилизирующей Африку».

7 июня президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X