Макрон заявил, что у него «нет причин» звонить Путину
Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него нет причин звонить российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает Franceinfo.
«Россия поставила себя в ситуацию, когда она больше не уважает международное право», — сказал он.
По его словам, у него «нет причин звонить сегодня Владимиру Путину».
«Россия не играет полезной роли для международного сообщества», — сказал он.
Макрон обвинил Москву в том, что она является «державой, дестабилизирующей Африку».
7 июня президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.